28 Ocak 2023, Cumartesi
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Başörtüsü teklifinde uzlaşma sağlanabilecek mi?
Başörtüsüne Anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. Peki, teklif neler getiriyor? İktidar ile muhalefet teklif üzerinde uzlaşabilecek mi? SETA araştırmacısı Mert Hüseyin Akgün’e sorduk.