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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü

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Giriş: 25.03.2023 14:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.
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