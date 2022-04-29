29 Nisan 2022, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretinde!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.