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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretinde!

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Giriş: 29.04.2022 06:31
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyareti yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretinde!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretinde!
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