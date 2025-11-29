Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail’in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" programında sert mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var.” diyerek Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca, “Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulana kadar desteğimizi Filistin'e sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

