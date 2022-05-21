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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2022 19:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'e giden kritik süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz." dedi.
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