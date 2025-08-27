27 Ağustos 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın programı yoğun! Çelik Kubbe'de yeni teslimatlar yapılacak
Başkan Erdoğan, Çelik Kubbe teslimatları tesis açılışlarını yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katılacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 6. toplantısını yapacak. Başkent'in gündemine ilişkin detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.