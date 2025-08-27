27 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın programı yoğun! Çelik Kubbe'de yeni teslimatlar yapılacak
Başkan Erdoğan’ın programı yoğun! Çelik Kubbe’de yeni teslimatlar yapılacak

Başkan Erdoğan'ın programı yoğun! Çelik Kubbe'de yeni teslimatlar yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.08.2025 08:47
Başkan Erdoğan, Çelik Kubbe teslimatları tesis açılışlarını yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni’ne katılacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 6. toplantısını yapacak. Başkent'in gündemine ilişkin detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın programı yoğun! Çelik Kubbe’de yeni teslimatlar yapılacak
Sındırgı’da 4,4 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’de korkutan deprem!
Balıkesir'de korkutan deprem!
Mansur Yavaş toplu konutta sınıfta!
Mansur Yavaş toplu konutta sınıfta!
Başkan Erdoğan’ın programı yoğun!
Başkan Erdoğan'ın programı yoğun!
ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum
ABD Suriye’yi bölmek mi istiyor? A Haber’de çarpıcı yorum
Rus yüzücünün son görüntüsüne ATV Haber ulaştı
Rus yüzücünün son görüntüsüne ATV Haber ulaştı
Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli
"Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli"
Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi
Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi
Kış hazırlığı için konserve yapımına başlandı!
Kış hazırlığı için konserve yapımına başlandı!
ABD’de Suriye’de rota değişikliği!
ABD’de Suriye’de rota değişikliği!
FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ü ifşa etti!
FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ü ifşa etti!
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı
Daha Fazla Video Göster