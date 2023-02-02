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Başkan Erdoğan'dan Zühtü Arslan'a tebrik

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Giriş: 02.02.2023 14:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden AYM Başkanı seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti.
Erdoğan’dan Zühtü Arslan’a tebrik
Erdoğan'dan Zühtü Arslan'a tebrik
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