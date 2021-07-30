Başkan Erdoğan'dan yangın açıklaması | Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz

İstanbul'da bulunan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Bu eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri bakanlığımızın istihbaratın ciddi çalışmaları var. Net ne olabilir çalışmalardan sonra açıklamak durumundayız. Boş verip de geçiştirilecek bir şey değil.’’ Dedi.