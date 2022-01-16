Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav

AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun araması üzerine telefonla bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav” dedi.