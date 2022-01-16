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Başkan Erdoğan'dan sürpriz telefon: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2022 16:56
AK Parti Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun araması üzerine telefonla bağlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav” dedi.
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