Başkan Erdoğan’dan Özel’e: hakaret otomatı! Özel neden hakaret dili kullanıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel iftira siyasetine sert tepki gösterdi ve Özel'in için "Hakaret otomatı" ifadelerini kullandı. Sözleri kısa ama anlamlıydı; "Biz az söyledik o çok anlasın" cümlesini kurdu. Başkan Erdoğan, kendisini hedef alan çirkin ithamları nedeniyle Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası da açtı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu, Türk siyasetindeki mevcut tartışma üslubunun toplumu olumsuz etkilediğini belirterek, "Siyasette dilin seviye problemi arttıkça, toplumun da siyasete olan ilgisi azalıyor. Siyasete duyduğu güven ve siyasetten çözüm bekleme umudu örseleniyor." dedi.

"DIŞARIDAN TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ANLAŞILIYOR"

Müderrisoğlu, Türkiye'deki iç siyasi tartışmaların ülkeyi ana gündeminden ve hedeflerinden uzaklaştırdığını ifade etti. Siyasetin gündemi ile halkın gerçek gündemi arasındaki makasın açıldığını vurgulayan Müderrisoğlu, "Türkiye'nin içinde bir bardak fırtına koparılırken aslında dışarıdan bakılınca Türkiye'nin gücünü, büyüklüğünü anlıyorsunuz ve içerideki tartışmaların ne kadar kısır olduğunu görüyorsunuz." ifadelerini kulandı.

SİYASETÇİLERE ÇAĞRI: İLK İŞ ÜSLUP, ÜSLUP, ÜSLUP

Siyasi aktörlerin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini belirten Müderrisoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel'i eleştirerek, "Hak etmediğim cümleler duyarsam daha beterini de söyleyeceğim diye bugün o ağır ifadelerden yeterince ders çıkartmayıp kitlelerin önünde galeyana gelerek, hezeyan içinde, o konuşma şehvetini de dikkate aldığımızda bambaşka bir seviyeye savrulduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu uyarının siyasetin bir kesimine değil, Türkiye'yi yönetme iddiasında olan tüm aktörlere yönelik olduğunu belirten Müderrisoğlu, şu şartları sıraladı:

"Üsluba dikkat, yüz yüze bakamayacak dil kullanımına dikkat ve elbette birlik ve beraberliği zedeleyecek her türlü ifadeye dikkat. Kişiler geçer, kurumlar bakidir, devlet ebet müddettir."

"YENİ ZİHNİYET İNŞA ETME AŞAMASI"

Müderrisoğlu, Türkiye'nin 1990'lı yılları "faili meçhuller, ekonomik krizler, kısa vadeli hükümetler ve birbirinden kopmuş halk kitleleriyle" yaşadığını hatırlatarak, "Şimdi ayakları üzerinde duran, geleceğe umutla bakan ve her türlü problemi çözme iradesi ve gücüne sahip bir yeni zihniyet ve toplum yapısı inşa edilme aşamasındayız." dedi. Bu nedenle bugünkü kısır tartışmaların gelip geçici olduğunu belirtti.

Sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesine atıfta bulunarak tamamlayan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz az söyledik ama bu milletin ferasetli insanları onu çok anlar." dedi.