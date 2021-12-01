Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde üstüne müjde! Gerekli şartları sağlayan öğretmenlere 2 bin TL zam! Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor!

Başkan Erdoğan, 20'nci Milli Eğitim Şurası'nda sözleşmeli öğretmen-kadrolu öğretmen ayrımının kaldırılacağını açıklayarak, "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç atamalar, özlük hakları, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmen Meslek Kanunu'na işaret ederek, getirilecek yenilikleri de sıraladı. Erdoğan ayrıca profesörlere de çağrıda bulunarak orta öğretimde müdür olarak görev almalarını istedi.