16 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.10.2019

Başkan Erdoğan'dan Münbiç'te son durum ve UEFA'nın skandal soruşturmasına sorularına yanıt |Video

Son dakika haberi... 'Barış Pınarı' harekatı 8.gününde de başarıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Münbiç'teki son durumla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "PKK/YPG-SDG ile rejim anlaştı mı?" sorusuna yanıt verdi "Münbiç'te kalma gibi bir derdimiz yok" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, UEFA'nın milli sporcularımızın 'asker selamı' ile ilgili sevinç gösterilerine soruşturma açmasına da değindi "Şık bulmuyorum" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
UEFAdan Fransa maçındaki asker selamına soruşturma |Video UEFA'DAN FRANSA MAÇINDAKİ ASKER SELAMINA SORUŞTURMA |VİDEO
Son dakika: UEFAnın skandal asker selamı kararına sert tepki SON DAKİKA: UEFA'NIN SKANDAL "ASKER SELAMI" KARARINA SERT TEPKİ
Türkiyenin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musadan A Haber çarpıcı açıklamalar TÜRKİYE'NİN PARİS BÜYÜKELÇİSİ İSMAİL HAKKI MUSA'DAN A HABER ÇARPICI AÇIKLAMALAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek...
Erdoğan: 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek...
Başkan Erdoğan'dan Münbiç ve UEFA açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Münbiç ve UEFA açıklaması
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı
Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte böyle karşılandı
Trump'ın ekonomi tehditleri tutmadı! ABD basını şaşkın!
Trump'ın ekonomi tehditleri tutmadı! ABD basını şaşkın!
Millilere özel anons! Uçak alkışlarla inledi
Millilere özel anons! Uçak alkışlarla inledi
Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı!
Hulusi Akar'dan salonu ayağa kaldıran asker selamı!
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı mesajı: Kimse bizi durduramaz
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı mesajı: Kimse bizi durduramaz
Erdoğan’dan yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt
Erdoğan’dan yaptırım tehdidi yapan ülkelere sert yanıt
Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...
Erdoğan'dan sert sözler: Ey Batı, ey Arap Ligi...
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
İşte Mehmetçik'in şefkati! Propagandaları boşa çıktı
İşte Mehmetçik'in şefkati! Propagandaları boşa çıktı
HDP'li Gergerlioğlu'ndan Barış Pınarı için skandal sözler
HDP'li Gergerlioğlu'ndan Barış Pınarı için skandal sözler
Daha Fazla Video Göster