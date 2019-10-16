Başkan Erdoğan'dan Münbiç'te son durum ve UEFA'nın skandal soruşturmasına sorularına yanıt |Video

Son dakika haberi... 'Barış Pınarı' harekatı 8.gününde de başarıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Münbiç'teki son durumla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "PKK/YPG-SDG ile rejim anlaştı mı?" sorusuna yanıt verdi "Münbiç'te kalma gibi bir derdimiz yok" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, UEFA'nın milli sporcularımızın 'asker selamı' ile ilgili sevinç gösterilerine soruşturma açmasına da değindi "Şık bulmuyorum" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.