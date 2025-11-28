CHP’de yolsuzluk ve rüşvet tartışması! Özel’den Kılıçdaroğlu’na cevap

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının parti tabanında tepkiye yol açtığını söyledi, “Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN