CHP’de yolsuzluk ve rüşvet tartışması! Özel’den Kılıçdaroğlu’na cevap

CHP’de yolsuzluk ve rüşvet tartışması! Özel’den Kılıçdaroğlu’na cevap

Giriş: 28.11.2025 09:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimine yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının parti tabanında tepkiye yol açtığını söyledi, “Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz.'' ifadelerini kullandı.
