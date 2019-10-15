Son dakika: UEFA'nın skandal "asker selamı" kararına sert tepki

UEFA’nın asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tepki gösterdi. Kasapoğlu, “Kendi tavırlarını sorgulasınlar. Bizi kendileri gibi görmesinler. Biz kardeşliğin, barışın timsali bir milletiz” diye konuştu.