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15.10.2019

UEFA'dan Fransa maçındaki asker selamına soruşturma |Video

Türkiye, UEFA 2020 grup eleme maçında Fransa ile karşılaşmış ve 1-1 berabere kalıp gruptaki liderliğini sürdürdü. Millilerimiz 1-0 geriden gelip 81 dakikada Kaan Ayhan'ın gölünün ardından futbolcularımız Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını temizlemek için başlatılan 'Barış Pınarı' harekatındaki askerlerimize armağan etmiş ve gol sevinçlerini asker selamı yaparak yaşamışlardı. Batı yine sporu siyasete alet ederek skandal bir adım da attı ve UEFA bu olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Gizem Adal canlı yayında aktardı.

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