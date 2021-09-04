04 Eylül 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Merak Akşener'e sert sözler: Zulüm 1453'te başladı diyenler ile nasıl birlikte oluyorsun?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'Fatih'e benzetmesine sert tepki göstererek "Dolmabahçe Sarayı'nın karşı duvarına 'zulüm 1453'te başladı' diye yazan Gezicilerdi. Meral Hanım, işte sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.