Başkan Erdoğan’dan kriz masasına ziyaret! Bakanlar brifing verdi

İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm kurumları seferber oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süreci ilk andan itibaren telefon trafiğiyle yönetti. Ardından İstanbul AFAD’da oluşturulan kriz merkezine giderek sahadan gelen son bilgileri aldı, yeni talimatlar verdi. Başkan Erdoğan, bugüne ise UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılışıyla başladı. Açılışta önemli mesajlar veren Erdoğan, alınacak ilave önlemler için Kabine toplantısını işaret etti. “Deprem, günlük siyasetin polemiklerine alet edilmemeli” diyerek uyarıda bulundu.

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