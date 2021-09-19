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Başkan Erdoğan'dan 'kripto para' açıklaması

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Giriş: 19.09.2021 00:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de" diye konuştu.

Katılımcılardan birinin Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun oluşturulduğunu hatırlatarak Merkez Bankasının kripto paraya açılıp açılmadığını ve kendisinin kripto para konusundaki görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, kripto paraya açılma gibi bir dertlerinin olmadığını, tam aksine onlara karşı ayrı bir savaş ve mücadeleleri olduğunu söyledi.

KRİPTO PARA

Başkan Erdoğan, "Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın söz verdiği AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuya ilişkin olarak, "Kripto para, maalesef mağduriyetlere de kapı açıyor. Dolayısıyla çok ciddi denetime ihtiyaç gösteren bir şey. Bir nevi hayali bir geleceğe yönelik satış yapılıyor ve ondan sonra bunun kötü örneklerini, mağdur olanlarını gördük ama ilerde takdirinizde tabii bu istismarları, yanlışları önlemek için devlet olarak, hükümet olarak, bazı düzenlemeler yapmak gerekebilir. Onunla ilgili de zaten çalışmalar başlatıldı." dedi.

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