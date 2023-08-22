Başkan Erdoğan'dan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay-Astsubay Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'dan düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin eninde sonunda terör belasından kurtulacağını ifade eden Başkan Erdoğan, "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur." mesajını net bir dille verdi.