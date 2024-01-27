27 Ocak 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan İzmir'de CHP yönetimine tepki: 31 Mart'ta hizmet belediyeciliği başlıyor
AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları bugün (27 Ocak 2024) belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan törende adayları açıklarken, CHP yönetimine de sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "İzmirli artık gerçek belediyecilikle tanışacak" derken, "Bizim adaylarımızın gözü başka koltuklarda değil" ifadelerini kullandı.