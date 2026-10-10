Başkan Erdoğan’dan Demokratlar Birliği Kuruluna videolu mesaj

Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu’na video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’da ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Türk diasporasının gücüne dikkat çeken Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların huzur ve esenliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, Türk vatandaşlarının kimlik ve kültürlerini muhafaza ederek yaşadıkları toplumlara katkı sunmalarının önemine işaret etti.