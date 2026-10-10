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ASELSAN’ın dron avcısı 'GÖKALP'
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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ASELSAN’ın dron avcısı 'GÖKALP'

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKALP İHA Önleme Sistemi, radar ve elektro-optik sistemlerle tehditleri tespit ediyor, avcı dronlarıyla düşman dronlarını havada otonom olarak etkisiz hale getiriyor.

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