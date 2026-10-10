“Beşinci kol” faaliyetleriyle ne amaçlanıyor? Türkiye’nin küresel yürüyüşü mü hedefte?

Silah yok, tank yok, top ve tüfek de yok… Ancak hedef yine aynı: Bir ülkenin direncini içeriden zayıflatmak, toplumsal güveni aşındırmak ve ekonomik sorunları sokak öfkesine dönüştürmek! Türkiye hem küresel bir güç olma yolunda ilerlerken hem de kritik süreçlerden geçerken, kirli odaklar yine tanıdık bir stratejiyi, yani "beşinci kol faaliyetini" devreye soktu. Fon krizi bahanesiyle devlet-millet bağı hedef alınırken, Ankara tezgâhı deşifre etti; yargı ve denetim mekanizmaları organize manipülasyona karşı tam kadro harekete geçti.