Başkan Erdoğan'dan Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issız-Göl Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cengiz Aytmatov Uluslararası 4. Issız-Göl Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Fikir adamlarımız yeniden yükseliş için bize yol gösteriyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Cengiz Aytmatov Uluslararası 4.Issık-Göl Forumu gerçekleşti. Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden olan Cengiz Aytmatov bu törende anıldı.

Erdoğan törende, "Cengiz Aytmatov'u ortak miras olarak görüyoruz" dedi, rahmetle andı.

Başkan Erdoğan, Yusuf Has Hacib'in, 'Toprakar kılıçla alınır, kalemle elde tutulur' sözünü hatırlattı, ilmin ve kelamın önemine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, ilim sahibi kimselerin miraslarının yeniden diriliş için yol gösterici olduğunu da vurguladı.

Erdoğan, "Kalem ve kelam erbabı değerlerimiz sayesinde köklerimizden çiçek açıyoruz, yaprak açıyoruz. Serpiliyoruz, o ulu çınarların altında aile olarak toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Cengiz Aytmatov'u anma töreninden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.