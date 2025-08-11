Başkan Erdoğan'dan BM'ye 80. yıl mesajı: "Birleşmiş Milletler'in reforma ihtiyacı var"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 80'inci yıldönümü etkinliğine video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, video mesajında küresel barış ve adaletin sağlanması için BM'nin reforma gitmesi gerektiğini söyledi. Başkan Erdoğan açıklamasında 'Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum.' dedi.