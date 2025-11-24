24 Kasım 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı’nda önemli açıklamalar

Giriş: 24.11.2025 16:16
Giriş: 24.11.2025 16:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin "Atanacak öğretmenlere görevlerinin kendilerine ve öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum." mesajını verdi.
