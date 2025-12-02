02 Aralık 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek
Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 15:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok farklı bir atmosfer yakaladığını söyleyen Başkan Erdoğan "Bazı hazımsızlar da yeni Türkiye'yi kabullenecek" dedi. Hukukun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan "Siyasette yargıyı tehdit eden sorumsuz üslup var." ifadelerini kullandı.
Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli
“Yargıya parmak sallayanlar hukuk kaidelerini öğrenmeli”
Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık
“Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık”
Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir
“Adalet, dostluğun ve huzurun en güçlü güvencesidir”
Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak
“Kadınların hayatın tüm alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak”
Adalet insan onurunu korumaktır
"Adalet insan onurunu korumaktır"
