Başkan Erdoğan: Yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok farklı bir atmosfer yakaladığını söyleyen Başkan Erdoğan "Bazı hazımsızlar da yeni Türkiye'yi kabullenecek" dedi. Hukukun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan "Siyasette yargıyı tehdit eden sorumsuz üslup var." ifadelerini kullandı.

