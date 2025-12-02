Başkan Erdoğan: “Yargıda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık”

Beştepe’deki Adli ve İdari Yargı Kura Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yargı süreçlerinde sağlanan hız ve etkinliğe dikkat çekerek, “Yargıda dosyaların kapatılma süresini kısalttık. Bu alanda pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktık. Artık hem adli hem de idari yargı mahkemelerimiz davaları çok hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyor.” dedi. Avrupa Konseyi raporlarından örnekler veren Erdoğan, “Türkiye bu aşamaya büyük bir özveriyle gelmiştir… Bu olumlu tabloya rağmen önümüzde hâlen uzun bir yol var. İnşallah sizlerle omuz omuza bu yolu da sabırla yürüyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

