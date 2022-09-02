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Başkan Erdoğan tarihi Yeni Camii’nin açılışını yapacak! Kongolu mevkidaşı ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 02.09.2022 08:38
İstanbul bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Kongo Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın görüşme öncesi ve sonrasında da yoğun bir programı var. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'ten o programın detaylarını aktardı.
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