02 Eylül 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan tarihi Yeni Camii’nin açılışını yapacak! Kongolu mevkidaşı ile görüşecek
İstanbul bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Kongo Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın görüşme öncesi ve sonrasında da yoğun bir programı var. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'ten o programın detaylarını aktardı.