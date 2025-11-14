14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir

Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Şule Yüksel Şenler adalet ışığının güçlü yansımalarından bir oldu. Şule Yüksel Şenler asla taviz vermemiştir. Bugün bize özgürlüklerden dem vuran faşist odakların radarına girmiştir, kara listelere adı büyük harflerle yazılmıştır. Defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmış ama taviz vermemiş, fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti.” sözlerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir
Gencecik bir fidan: Cüneyt Kandemir!
Gencecik bir fidan: Cüneyt Kandemir!
İstanbullunun 160 milyar lirası nasıl çalındı?
İstanbullunun 160 milyar lirası nasıl çalındı?
Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek
"Yıl sonuna kadar 453 bin konut teslim edilecek"
Uyuyanları uyandırmaya bir şule yetmiştir
"Uyuyanları uyandırmaya bir şule yetmiştir"
Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir
"Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir"
Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız
"Zulüm kimden gelirse gelsin hakkı savunacağız"
AP vekili Batı Şeria’daki işgali anlattı!
AP vekili Batı Şeria'daki işgali anlattı!
2026’nın ipuçları ’The Economıst’ kapağında
2026'nın ipuçları 'The Economıst' kapağında
20 şehidimize son veda...
20 şehidimize son veda...
Şehitlere son görev! Devlet Bahçeli de törene katıldı
Şehitlere son görev! Devlet Bahçeli de törene katıldı
Türkiye şehitlerini uğurluyor şehirler farklı, acı aynıydı!
Türkiye şehitlerini uğurluyor şehirler farklı, acı aynıydı!
Hırvatistan’da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi!
Hırvatistan’da düşen uçakta şehit olan pilotu kardeşi!
Daha Fazla Video Göster