Başkan Erdoğan: Şule Yüksel Şenler davasından asla taviz vermemiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Şule Yüksel Şenler adalet ışığının güçlü yansımalarından bir oldu. Şule Yüksel Şenler asla taviz vermemiştir. Bugün bize özgürlüklerden dem vuran faşist odakların radarına girmiştir, kara listelere adı büyük harflerle yazılmıştır. Defalarca tehdit edilmiş, evi kundaklanmış ama taviz vermemiş, fikrin surlarına iman ve mücadelenin sancağını dikmişti.” sözlerini kullandı.

