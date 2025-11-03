Başkan Erdoğan: Starmer ve Merz’i Ankara’da ağırladık

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Başkan Erdoğan, "Terör tehdidin tamamen bitmesi ile Doğu ve Güneydoğu illerimiz çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge illerimiz şaha kalkacak. Bu süreç neticelendiğinde İstanbul kadar, Van da Diyarbakır da kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan 86 milyonun tamamı olacak." dedi. Başkan Erdoğan Starmer ve Merz'i Ankara'da ağıladıklarını söyleyerek Eurofighter sürecine ilişkin bilgi verdi.