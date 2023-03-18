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Başkan Erdoğan Şehitler Abidesi'nde! Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı anma törenine katılıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 14:48
Başkan Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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