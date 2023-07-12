Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü!

umhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmışlardır" ifadelerini kullandı.