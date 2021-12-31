Başkan Erdoğan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı! Eren’in annesiyle birlikte izledi

Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve astsubay başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı; "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin galası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Galaya katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, duygu yüklü filmi; şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izledi. Film, Eren'in doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek.

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