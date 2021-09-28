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Başkan Erdoğan Joe Biden ile görüşecek | İki Lider, Roma’da düzenlenecek 6-20 zirvesinde bir araya gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.09.2021 17:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayan ve A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
Başkan Erdoğan Joe Biden ile görüşecek
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