01 Kasım 2025, Cumartesi

Başkan Erdoğan: İstanbul’da yüksek kira sorunun çözüyoruz

Giriş: 01.11.2025 15:45
Güncelleme:01.11.2025 15:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. İstanbul’da yükse kira sorunun çözüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.” şeklinde konuştu.
