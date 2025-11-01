Başkan Erdoğan: İstanbul’da yüksek kira sorunun çözüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. İstanbul’da yükse kira sorunun çözüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.” şeklinde konuştu.

