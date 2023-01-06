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Başkan Erdoğan İstanbul’da! Yeni Camii restorasyonun ardından açılıyor

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 13:22
3,5 asırdır İstanbul'un siluetini süsleyen Eminönü'ndeki Yeni Camii restorasyonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yeniden açılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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