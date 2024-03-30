Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti! İsmailağa lideri Erdoğan ve Kurum'a dua etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te İsmailağa Cemaati Lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Hasan Kılıç hem Başkan Erdoğan hem de Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a yerel seçim öncesi dualarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN