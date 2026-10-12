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Başkan Erdoğan: "Hukukun dışına çıkana huzur yok"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan: "Hukukun dışına çıkana huzur yok"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon meselesinden İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar birçok konuya değinen Erdoğan, hukuktan kaçmaya çalışanlara yönelik, “Hukukun dışına çıkan kimseye huzur yok.” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, mağduriyetlerin giderilmesi için atılan somut adımları da tek tek açıkladı.

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