Bursa'da okul önünde kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, saat 12.30 sıralarında çocuğunu okuldan almaya gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı. Eşini tabancayla vuran Taksim Yeşilyurt, olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar etti. Hastaneye kaldırılan Filiz Yeşilyurt ve Taksim Yeşilyurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.