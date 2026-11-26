Ankara'da sahte polislerin 810 bin liralık dolandırıcılık tuzağını gerçek polisler bozdu!

Ankara'da 24 Kasım'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 76 yaşındaki Ramazan B.'yi adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla tuzağa düşürdü. Altınlarını bozduran yaşlı adam, 810 bin lirayı şüphelilerin belirttiği hesaba gönderdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hesaba bloke konularak para güvence altına alındı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.