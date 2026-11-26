Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran iki petrol tankerinin daha mayına çarptığını duyurdu

ABD'nin deniz ablukasına karşı Hürmüz Boğazı'nı mayınlayan İran, bölgedeki tanker geçişlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran Deniz Kuvvetleri, Amerikan ordusunun hava koruması altında yasaklı rotayı kullandığı belirtilen iki petrol tankerinin daha mayına çarparak alev aldığını duyurdu. İran'ın açıklamasına göre kasım ayında mayın engeline takılan gemi sayısı 33'e ulaşırken savaşın başlangıcından bu yana engellenen gemi sayısı 140'ı aştı.