İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı! Köprülerde ve ana arterlerde yoğunluk

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 87'ye ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 78 olarak ölçüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de yoğunluk yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde trafik nispeten daha rahat seyrederken Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yoğunluk yaşanmıyor.