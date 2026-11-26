Çorum'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı! Yangın ahıra da sıçradı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Akseki köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ahıra da sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından oluşan hasar dronla havadan görüntülenirken yanan evden çıkarılan ziynet eşyaları, itfaiye ekiplerince sahiplerine teslim edildi.