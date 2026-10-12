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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Manisa'da 11 kişinin öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin karıştığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada 2 sürücü tutuklandı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazanın ardından otobüs sürücüsü M.A. ile çekici sürücüsü H.K. tutuklanırken, otobüsün yedek sürücüsü M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında otobüs sürücüsünün geri gitme ve manevra kurallarına aykırı hareket ettiği, çekici sürücüsünün ise hız sınırına uymadığı gerekçelerinin tutuklama kararında etkili olduğu öğrenildi.

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