CHP ile YENİ Parti arasında kasa krizi! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: "Hırsızlık suçuyla tanımlanabilir"

CHP ile YENİ Parti arasında patlak veren kasa krizi, karşılıklı suçlamalarla büyüyor. YENİ Partili bir vekil, CHP Genel Başkanlık makamındaki kasanın anahtarının teslim edilmesinin ardından içinin boş çıktığı öne sürülürken, Kılıçdaroğlu iddialara kasanın Baykal döneminden kaldığını belirterek yanıt verdi. Öte yandan CHP'li Ali Haydar Fırat, YENİ Parti'nin CHP'nin arşivini çaldığını iddia etti. A Haber ekranlarında gündeme gelen tartışmada Av. Eyüphan Korkmaz, iddiaların hırsızlık boyutuna uzanabilecek nitelik taşıdığına dikkat çekti. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise CHP'li Fırat'ın “YENİ Parti arşivimizi çaldı” sözlerini mercek altına alarak arşivde parti üyelerinin kişisel bilgilerinden anketlere ve gizli belgelere kadar pek çok verinin bulunabileceğini belirten Oruç, “Bunları meşru gören çarpık bir düşünce silsilesine sahipler” sözleriyle tepki gösterdi.