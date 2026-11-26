Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı! Altın, döviz ve petrolde son durum
Piyasalarda günün kapanış tablosu belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,28 değer kazanırken günü yüzde 0,82 yükselişle 10.743 puandan tamamladı. Döviz piyasasında yatay seyir dikkat çekerken dolar 50,68 TL, euro ise 55,80 TL seviyesinde işlem gördü. Gram altın 5.833 TL, gümüşün ons fiyatı 41,68 dolar seviyesinde seyrederken Brent petrolün varil fiyatı sınırlı yükselişle 92 dolara yaklaştı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr