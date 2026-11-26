Türkiye'den Avrupa Parlamentosunun deniz yetki alanları kararına tepki: Bu kararı reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul ettiği karara tepki gösterdi. Kararın reddedildiğini açıklayan Bakanlık, Avrupa Birliğinin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığını vurguladı. Avrupa Parlamentosunun siyasi saiklerle aldığı kararın beyhude bir çaba olduğu belirtilirken Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğiyle sağlanabileceğinin altı çizildi.