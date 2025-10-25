25 Ekim 2025, Cumartesi
Başkan Erdoğan: “Hiçbir yerde Türkiye’siz denklem kurulamıyor”
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Sancılı bir dönemden geçiyoruz. Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor. Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor” dedi.