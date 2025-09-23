23 Eylül 2025, Salı

Başkan Erdoğan Fox News'e konuştu: Bu bir soykırımdır, faili Netanyahu'dur
Başkan Erdoğan Fox News’e konuştu: Bu bir soykırımdır, faili Netanyahu’dur

Başkan Erdoğan Fox News’e konuştu: Bu bir soykırımdır, faili Netanyahu’dur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 11:08
Güncelleme:23.09.2025 11:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD medyasına konuştu. Fox News'e açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın gündeminde, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme, Gazze ve Ukrayna'daki savaş gibi pek çok başlık vardı.
