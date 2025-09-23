Başkan Erdoğan Fox News’e konuştu: Bu bir soykırımdır, faili Netanyahu’dur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD medyasına konuştu. Fox News'e açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın gündeminde, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme, Gazze ve Ukrayna'daki savaş gibi pek çok başlık vardı.

